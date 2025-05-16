Цифровой рубль: как новая валюта изменит финансовый ландшафт России

Цифровой рубль, который часто называют «третьей формой национальной валюты», призван совершить революцию в платежной системе страны, отметила представитель ЦБ. В отличие от криптовалют, это полностью регулируемый и контролируемый финансовый инструмент, обеспеченный государством. Его главное преимущество — технологическая платформа, позволяющая реализовать то, что невозможно в традиционной банковской системе: мгновенные бесплатные переводы любой суммы, автоматизированные платежи через смарт-контракты и абсолютную прозрачность операций.

Особый интерес представляет система смарт-контрактов, которая выходит далеко за рамки привычных банковских услуг. Например, родители смогут настроить автоматическое пополнение бюджета ребенка при достижении определенного остатка, а бизнес — гарантированно получать оплату только после фактической поставки товара. При этом Банк России подчеркивает: цифровой рубль не заменит существующие платежные инструменты, а дополнит их, предоставив гражданам и бизнесу больше свободы выбора.

Параллельно с внедрением цифрового рубля Банк России готовит еще одну масштабную реформу — введение универсального QR-кода для платежей. Эта инициатива призвана решить главную боль российских потребителей — путаницу с множеством платежных опций на кассах. Новый стандарт объединит все существующие системы (карты, СБП, цифровой рубль) под одним QR-кодом, сохраняя при этом все преимущества каждого способа оплаты, включая кэшбэк и бонусные программы.

Для малого и среднего бизнеса это означает радикальное снижение издержек — комиссия за прием платежей упадет с нынешних 2-3% до 0,5%. По оценкам экспертов, только это изменение может сэкономить предпринимателям до 300 млрд рублей ежегодно. Банк России особо подчеркивает, что новая система не будет навязана — как и в случае с цифровым рублем, окончательный выбор всегда останется за потребителем.

Обе инициативы — часть стратегии по созданию в России одной из самых передовых платежных систем в мире. Как отмечает Кахруманова, это не копия ни китайской, ни западной модели, а собственная экосистема.

«Те сервисы, которые у нас есть сейчас, супер-технологичны. Если посмотреть, как живут европейцы, как работают в других странах, мы увидим, что многих сервисов, к которым мы давно привыкли, там нет», — заявила представитель ЦБ.

Пилотные проекты реформы уже запущены, а полномасштабное внедрение ожидается в 2025–2026 годах.