Цифровой коворкинг в индустриальном парке «Есипово» полностью заполнен

Цифровой промышленный коворкинг, расположенный в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), практически полностью заполнен. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Проект в формате «Подмосковье индастриал» реализует крупнейший подмосковный застройщик коммерческой недвижимости холдинг «Строительный Альянс».

«На сегодняшний день в Солнечногорском городском округе три очереди проекта в формате «Подмосковье индастриал» введены в эксплуатацию и заполнены полностью. На строительство четвертой очереди компания получила разрешение только в феврале, при этом уже забронированы более 50% площадей. Эти показатели в очередной раз подтверждают востребованность формата готовой промышленной недвижимости у предпринимателей. Всего же на территории индустриального парка «Есипово» планируется реализовать пять очередей промышленного коворкинга общей площадью более 250 тыс. кв. м. Объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается более чем в 10 млрд рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Формат готовой промышленной недвижимости позволяет минимизировать собственные расходы резидентов на строительство и значительно сокращают сроки запуска предприятия. Разместить свои производственные площадки на территории цифрового промышленного коворкинга могут разные предприятия с разным объемом инвестиций.

Так, например, компания «Сонный гномик» реализовала проект по производству одежды для младенцев. Объем инвестиций — 60 млн рублей. Компания «РТ Инженерные Системы» инвестировала 100 млн рублей в новое производство систем подачи и распределения процессных особо чистых газовых сред. Производитель косметических средств «Виэнти Продакшн Групп» запустил контрактное производство зубных паст, кремов и шампуней для крупнейших ритейлеров. Объем инвестиций — более 1 млрд рублей.

«Нашим резидентам не нужно думать о подведении коммуникаций, им достаточно выбрать помещение, завезти оборудование и запустить производство. Каждый бокс нашего комплекса обеспечен офисом и всеми необходимыми коммуникациями для запуска производственной площадки. Для максимально комфортных условий для резидентов мы открыли кафе и заправку для электромобилей, в ближайших планах — строительство автомоечного комплекса и коворкинг-центра», — подчеркнул соучредитель холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«4 новых индустриальных парка запускают в Подмосковье», — сказал губернатор.

Губернатор также заметил, что индустриальный парк — это всегда удобно.