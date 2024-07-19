Цифровой банк из ОАЭ прекратил принимать переводы в дирхамах из РФ

Работающий в ОАЭ необанк Wio, который до последнего времени принимал денежные переводы в дирхамах от физических лиц из РФ, перестал это делать, сообщает РБК.

В ОАЭ находится не так много банков, которые открывают счета россиянам (даже при наличии Emirates ID, аналога вида на жительство), если человек не проживет в стране постоянно и не работает там, однако Wio это делал.

«По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана», — отметил основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко.

По словам Авраменко, проблема появилась в конце июня, а отдельные клиенты начали указывать на трудности еще весной.