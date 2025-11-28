Цены взлетят: во сколько обойдется букет цветов на День матери

Флорист Агеенко: на День матери цены на цветы вырастут примерно на 20%

Мастер-флорист Серафима Агеенко заявила, что в День матери, 30 ноября, как и в любой другой праздник, в России вырастут цены на цветы.

«Самые популярные цветы — это, конечно же, розы и хризантемы, потому что мамочки любят долгоиграющие букеты. В последнее время набирают популярность гортензии, их покупают для девушек любого возраста, но тут надо иметь в виду, что гортензия сама по себе — очень капризный цветок», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сейчас наряду с классическими цветочными композициями все большую популярность приобретают нетрадиционные букеты.

Вместо привычных цветов все чаще выбирают композиции, составленные из фруктов, ягод, орехов и сухофруктов. Особую актуальность имеют букеты из зефира. Мужчины стремятся дарить практичные подарки, которые были бы не только красивыми, но и полезными.

Флорист подчеркнула, что в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится особенно сухим, цветы требуют более внимательного и тщательного ухода.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.