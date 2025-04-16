Цены на золото впервые в истории поднялись выше 3,3 тысячи долларов за унцию

На Чикагской товарной бирже (CME) котировки июньского фьючерса на золото выросли на 1,92% и к 07:55 по московскому времени составили 3302,7 доллара за унцию, сообщает РБК .

Цены на этот драгметалл впервые в истории поднялись на отметку выше 3300 долларов за унцию.

Рост стоимости товара на рынке золота ускорился после известий о том, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о начале расследования, по которому специалисты должны выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных угрозу для страны в сфере национальной безопасности.

По этому документу будут проверять кобальт, никель, редкоземельные металлы, уран и иные стратегических важные минералы. В ходе расследования специалисты оценят необходимость введения пошлин на них.

Как считает Bloomberg, еще один виток торговой войны в мире может вызвать волну перехода участников рынка с акций в активы-убежища, в частности, это касается золота.