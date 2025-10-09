Цены на зимнюю резину выросли на 25% в России

Отечественные зимние шины выросли в цене в среднем на 25%, поэтому автолюбители чаще выбирают товары из Китая, сообщает Baza .

Классические зарубежные бренды — Yokohama, Pirelli, Ikon (экс-Nokian Tyres), Michelin. Все они сейчас обойдутся на 30% дороже, чем осенью 2024 года.

Но автошины дорожают по объективным причинам. Так, урожай натурального каучука в прошлом году был плохим из-за дождей, которые прошли в Юго-Восточной Азии. Поэтому стоимость сырья для данной продукции увеличилась на 35%. Но с синтетическим каучуком из нефтехимии ситуация аналогичная, на его цену влияет подорожание нефти и частые атаки на НПЗ.

Как отметили продавцы, ситуация с этим товаром не улучшится. Стоимость шин продолжит расти до середины 2026 года.

В сентябре этого года средняя стоимость одной шины для легковых авто (радиус R13–R22,5) была 27,7 тыс. рублей. По информации аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта шин увеличилась на 30,2%. На грузовики автошины (R19–R24) подорожали — с 32 тыс. рублей до 37,8 тыс. рублей (примерно на 17,8%) за штуку.

Как напомнили в российском Минтрансе, шины лучше менять при температуре плюс 5 — плюс 7 градусов, но сделать это нужно до 1 декабря.

