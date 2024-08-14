Цены на топливо в России замедлили свой рост

сегодня в 22:52

Бензин в России за неделю подорожал на 0,29%

Бензин в России за неделю с 6 по 12 августа в рознице подорожал на 0,29%, сообщили в пресс-службе Росстата.

Неделей ранее подорожание составило 0,31%, 0,42% — с 23 по 29 июля и 0,55% — с 16 по 22 июля.

С начала года бензин подорожал на 6%, уточнили в ведомстве.

При этом, самый высокий рост цен зафиксирован в Чечне (+3,4%). Нефтепродукты подешевели в

в Магаданской области (-0,6%) и Республике Дагестан (-0,1%).