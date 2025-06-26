Цены на социально значимые товары в Подмосковье ниже, чем в Москве

Руководитель Московского областного УФАС России Игорь Золотарев, выступая на 115-м заседании Мособлдумы, сообщил, что цены на социально значимые товары в Подмосковье ниже, чем в Москве на 10,2%, передает корреспондент РИАМО.

Он напомнил, что правительством РФ для стабилизации цен на товары принято постановление о случаях допустимости соглашений, заключаемых органами госвласти субъектов страны с хозяйствующими субъектами.

«На сегодняшний день на территории Подмосковья таких соглашений заключено 605 и с организациями розничной торговли, и с 13 производителями Московской области. Мы, конечно же, удовлетворены такой деятельностью на территории Подмосковья и также хотел бы отметить, что на территории Подмосковья цены на социально значимые товары ниже, чем в Москве на 10,2%, и в Ленинградской области на 2,42%», — сказал Золотарев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.