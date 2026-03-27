Цены на сок: стал известен бренд-лидер по росту стоимости

сегодня в 11:57

Сервис «Ценозавр»: с начала года цены снизились только на один бренд сока

Стоимость соков продолжает расти в России. С начала 2026 года сильнее всего выросла цена на Rich (1 л) — плюс 11,2% (до 218,9 рубля) и «Сочная долина» (950 мл) — плюс 14,8% (до 120,4 рубля). При этом есть бренды, которые продемонстрировали небольшое снижение стоимости, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Эксперты сравнили цены на продукцию пяти крупных производителей за год, а также проанализировали динамику с начала 2026 года. В исследовании учитывались средние цены без учета акционных предложений.

Изменение цен за год:

Rich (1 л): +10,1%, средняя цена — 218,9 руб.

«Дары Кубани» (1 л): +2,3%, средняя цена — 133,9 руб.

«Добрый» (1 л): -5,8%, средняя цена — 131,6 руб.

«Сады Придонья» (1 л): -5,2%, средняя цена — 110,5 руб.

«Сочная долина» (950 мл): +5,3%, средняя цена — 120,4 руб.

Изменение цен с начала 2026 года:

Rich (1 л): +11,2%, средняя цена — 218,9 руб.

«Дары Кубани» (1 л): -4,3%, средняя цена — 133,9 руб.

«Добрый» (1 л): +3,1%, средняя цена — 131,6 руб.

«Сады Придонья» (1 л): +3,8%, средняя цена — 110,5 руб.

«Сочная долина» (950 мл): +14,8%, средняя цена — 120,4 руб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.