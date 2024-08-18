Цены на обучение в российских автошколах вырастут на 30%

Осенью российские автошколы планируют повысить стоимость обучения минимум на 30%. Подорожание связано с подорожанием бензина и обслуживания автопарка, дефицитом инструкторов, а также взлетевшими ценами на аренду земли и помещений, сообщает Mash .

На сегодняшний день обучение в Москве стоит около 45-50 тыс. рублей. Автошколы стараются зарабатывать на дополнительных занятиях с учениками, которые предпочитают учиться и сдавать экзамены на новых автомобилях. При этом половина автопарках должна быть на механике, а вторая на автомате. Ремонт и обслуживание машин обходится автошколам в крупные суммы.

Также на росте стоимости услуги сказывает нехватка хороших и квалифицированных инструкторов, которых не устраивает низкая зарплата. Кроме того, в столице и Подмосковье продолжает дорожать аренда земли и площадей.

Чтобы покрывать спрос и не снижать качество предоставляемых услуг автошколы приняли решение с осени повысить прайс на 30%, а некоторые даже на 50%.