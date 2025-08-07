Цены на новостройки выросли в 50 регионах России

В ключевых регионах России отмечается рост цен на первичном рынке жилья. Об этом сообщает федеральный девелопер DOGMA со ссылкой на исследование портала «МИР КВАРТИР» за июль 2025 года.

Данные исследования подтверждают, что проекты компании реализуются в наиболее перспективных локациях: Краснодар, где цена за 1 квадратный метр выросла на 1,9%, Омск (+2,5%), Московская область (+0,8%), Ленинградская область (+0,2%).

По данным аналитиков в 50 из 70 крупных городов России зафиксирован рост цен на новостройки. Среднероссийская стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья увеличилась на 0,6%, достигнув 148 507 рублей, что свидетельствует о сохранении инвестиционной привлекательности этого рынка.

«Выбор регионов для реализации проектов — стратегически важный аспект нашей работы. Мы тщательно анализируем рынок и развиваем строительство именно в тех локациях, где прослеживается устойчивый рост цен и высокий покупательский спрос. Данные аналитиков подтверждают правильность этого подхода: жилье в наших проектах не только отвечает запросам покупателей, но и остается выгодной инвестицией», — отметил директор по развитию DOGMA Никита Зотов.

В условиях экономической нестабильности качественное жилье от надежного застройщика продолжает пользоваться спросом. Вложения в недвижимость в перспективных регионах, по мнению экспертов, сохранят свою привлекательность в среднесрочной перспективе. Особенно это касается проектов с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Тенденция к увеличению стоимости квадратного метра и сокращение средней площади квартир (с 53 до 51 кв. м за год) демонстрирует спрос на компактное и функциональное жилье. С учиетом этих изменений DOGMA предлагает покупателям разнообразные планировочные решения — от студий до просторных семейных квартир.

Аналитики компании ожидают положительную динамику рынка новостроек в ближайшие месяцы, особенно на фоне постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. Это делает инвестиции в недвижимость еще более перспективными как для частных покупателей, так и для тех, кто рассматривает жилье как часть долгосрочной инвестиционной стратегии.