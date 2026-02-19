Цены на носки обрушились на Ямале перед 23 Февраля

Носки в ЯНАО подешевели на 7,9% за неделю

По данным Росстата, на Ямале в период с 9 по 16 февраля зафиксировано снижение стоимости мужских носков, сообщает «Север-Пресс» .

«Средняя стоимость мужских носков в регионе составила 174,2 рубля за пару. За неделю они подешевели на 7,9% (9 февраля — 189,05 рубля)», — отмечается в материале.

Наиболее значительное снижение цен на этот товар отмечено в Салехарде. Стоимость мужских носков в окружной столице упала на 18%, снизившись с 236,31 до 193,71 рубля за пару.

Самая низкая стоимость «традиционного» подарка к 23 февраля наблюдается в Надыме. Там за пару носков в среднем просят 124,47 рубля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.