Цены на нефть поддерживают курс рубля к юаню на Мосбирже

На стороне рубля в паре с юанем на Московской бирже — поддержка от нефтяных цен. При этом на мировые позиции китайской валюты оказывает влияние экономическая статистика из КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«Мировые позиции юаня способна поддержать достаточно оптимистичная свежая экономическая статистика из КНР, где октябрьский объем промышленного производства снова приступил к росту. Выше прогнозов оказался индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности в октябре, а производственная активность выросла впервые с апреля. Выросло и число свежих заказов у китайских производителей», — отмечает эксперт.

При этом добавляет напряженности рынку снижение экспортных заказов. По-прежнему под давлением сырьевая промышленность — металлургия, переработчики сырой нефти, добавляет он.

Торговый диапазон юаня с 5 по 8 ноября — 13,6-13,8 рубля, прогнозирует Тимошенко.