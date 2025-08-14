Цены на кофе в США повысились на 14,5% из-за пошлин

Стоимость кофе в прошлом месяце в США увеличилась на 14,5% в годовом выражении, это связано с высокими пошлинами на импорт, которые введены в стране, сообщает «Коммерсант» .

Такая информация приводится американским Бюро трудовой статистики. В общем цены на продукты в июле увеличились в годовом выражении на 2,9%. Как считают эксперты, они и дальше могут больше расти, особенно на чай и кофе.

В исследовательской организации Tax Foundation подсчитали, что почти 74% (163 млрд долларов) импорта продуктов в Штаты на сегодняшний день облагается повышенными пошлинами. Многие импортеры и ритейлеры высказывают обеспокоенность неизбежным ростом цен из-за пошлин.

По словам советника по юридическим вопросам юрфирмы Akin Джоша Тайтельбаума, сейчас у импортеров кофе, чая или кокосового молока нет возможности перенести свое производство на территорию США, также из-за пошлин.

Как отметила владелица магазина индийских специй и чая Anjali’s Cup Анджали Бхаргава, увеличение тарифов станет причиной того, что до конечных потребителей в Америке будет доходить менее качественный чай, так как его будут продавать те, кто смог выдержать высокие издержки за счет понижения качества продукции.