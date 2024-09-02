Цены на кофе робуста достигли максимума и начали снижаться

ICE Futures: цены на кофе робуста снизились на 4% после достижения максимума

Со 2 сентября биржевая стоимость кофе сорта робуста начала снижаться. Ее падение уже достигло 4% после того, как 30 августа ценник достиг рекордного значения в 5 580 долларов за тонну, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures.

«Мы находимся в условиях низкого уровня запасов, что гарантирует волатильность», — заявил аналитик Rabobank.

Аналитик подчеркнул, что трейдеры должны учитывать сбой в поставках из-за ситуации в Красном море, а также перегруженность портов в Бразилии.

По данным на 18:01 по московскому времени, цена фьючерса на сентябрь на кофе робуста снизилась на 4,38%, остановившись на отметке в 5114 долларов за тонну.