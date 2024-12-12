Цены на дизель могут вырасти до 75 рублей зимой 2025 года

На данный момент цены на дизельное топливо в среднем составляют 69 рублей. В феврале есть вероятность роста до 72 и даже 75 рублей, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Стоимость дизельного топлива, которое активно используют в железнодорожном, морском, речном, грузовом транспорте, в феврале 2025 года составит 72 рубля, отмечает она.

По словам эксперта, на данный момент цены находятся на уровне 69 рублей, однако на некоторых заправках уже можно видеть стоимость — 75 рублей.

На рынке есть сложности с поставками данного топлива, но они не настолько крупные, чтобы так поднимать цены для потребителей, учитывая, что цифры в закупке держатся на приемлемом уровне для оптовых компаний, говорит Бунина.

«Если уже есть цена 75 рублей и потребитель пользуется этим, значит и такую цифру можем увидеть через пару месяцев, а значит и будет рост цен на перевозки», — комментирует эксперт по топливу.