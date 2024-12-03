Цены на детское питание и подгузники растут, но без резких скачков

Цены на детское питание и подгузники в отечественных торговых сетях в 2024 году растут, однако резких скачков не наблюдается, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин.

По данным сервиса, самая дорогая часть детского питания, а именно молочные смеси, подорожала за год на 4,6%, купить 350-400-граммовую упаковку можно в среднем за 1006,1 рубля. Цены различны, питание можно купить как за 256 рублей, так и за 2200 рублей, отмечает эксперт.

Подгузники за год подорожали на 6%. На сегодняшний день средняя цена упаковки детских подгузников (20 штук) составляет 539,9 рубля. При этом можно найти упаковку как за 280 рублей, так и за 1563 рубля.

«Детское питание и подгузники будут дорожать примерно в рамках инфляции, какая-то продукция чуть больше, какая-то — чуть меньше», — говорит Калугин.