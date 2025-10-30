Цены на бензин зафиксировались в Московском регионе до декабря

сегодня в 11:23

Эксперт Бунина: резкого роста цен на бензин в России пока не будет

Резкого увеличения стоимости бензина в России не будет. В Москве и области цены уже зафиксировалась и будут удерживаться до декабря. При этом других регионах, например в Сибири, есть вероятность увеличения цены за литр бензина на рубль-полтора, заявила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В настоящее время происходит укрупнение бизнеса, связанное с розничной реализацией нефтепродуктов: сокращается доля независимых автозаправочных станций, мелкие игроки уходят с рынка. Из-за этого иногда говорят о дефиците бензина, отметила эксперт.

По ее словам, в центральной части России таких проблем нет, однако, например, Урал испытывает трудности.

По данным Московской топливной ассоциации, за неделю литр бензина марки АИ-92 вырос на 26 копеек, АИ-95 — на 28 копеек. В среднем цена по Москве составляет уже 61,50 рублей, АИ-95 — 66,04 рубля. Дизель «скакнул» на 45 копеек.

«Цена за литр дизельного топлива держится в районе плюс-минус 74 рубля уже достаточно долго», — заключила Бунина.