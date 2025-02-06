Цены на бензин в феврале в России вырастут на всех заправках

На протяжении января стоимость бензина практически не увеличивалась. Однако с наступлением февраля все более очевиден тренд на рост цен на бензин, особенно на небольших и средних АЗС, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Весь январь цены на бензин держались на одном уровне, но с февраля будет заметен рост, говорит она. Крупные компании еще смогут сохранить цены на АЗС на прежнем уровне в связи с тем, что оптовые закупки производились пару месяцев назад и у них имеются возможности для хранения запасов. А вот маленькие и средние АЗС не могут себе такого позволить, и рост цен на топливо у них будет неизбежен, объясняет эксперт.

«Позже автомобилисты увидят повышение для АИ-95, 98 на всех автозаправках», — подчеркивает Бунина.

С начала года в России произошло повышение акцизов на топливо. Бензин с высоким октановым числом может вырасти в цене на 14%, а на дизельное топливо — на 16%, в пересчете на один литр повышение составит минимум 1 рубль, отмечает эксперт. Сейчас средняя цена по России бензина марки АИ-95 — 60,05 рубля, по Москве — 61,8 рубля за АИ-95, 56,12 рубля — за АИ-92.