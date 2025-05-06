Цену отсечения нефти для пополнения ФНБ могут опустить до 50 долларов за баррель

Эксперты считают, что цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНС) могут уменьшить до 50 долларов за баррель Urals, пишет газета «Известия» .

Российский Минфин в конце апреля отметил, что цена в 60 долларов за баррель уже неактуальна. Понижать планку нужно, так как мировые котировки энергоресурсов уменьшились на четверть из-за торговых войн с начала этого года. Кроме того, 5 мая нефть марки Brent — а она по стоимости дороже Urals — обновила очередной минимум, до 59 долларов за баррель. Если бюджетное правило не поменять, можно слишком быстро исчерпать ФНБ.

По мнению главного экономиста банка «Зенит» Марины Никишовой, цену отсечения по бюджетному правилу нужно снизить до 50 долларов за баррель. Такого решения в базовом сценарии должно быть достаточно при рыночной конъюнктуре на сегодняшний день. Аналогичное мнение и у директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Как уточнил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, при низких ценах на черное золото расходы бюджета нужно поддерживать тратой накопленных резервов. В этом случае ценой отсечения логично было бы сделать некоторую среднюю стоимость ресурса, вокруг которой происходят колебания во время экономического цикла. Он согласен с ценой в 50 долларов за баррель.

А представители «БКС Мир инвестиций» и SberCIB Investment Research думают, что сегодняшний порог в 60 долларов допустимо оставить.