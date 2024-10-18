Центробанк: в Московской области замедлился рост цен

В Подмосковье в сентябре рост цен замедлился с 8,73% месяцем ранее до 8,7%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

Среди факторов снижения инфляции называются сохранение высокого спроса, ослабление рубля и увеличение затрат на отдельных рынках услуг.

Цены на продукты в регионе в сентябре росли медленнее, чем в августе, это связано с увеличением предложения отдельных видов овощей нового урожая. Сдерживающее влияние оказал и рост предложения куриного мяса отечественных птицеферм.

Замедление роста цен на непродовольственные товары в области связано со снижением динамики цены моторного топлива, к этому фактору также добавилось влияние решения крупных ретейлеров в преддверии нового учебного года зафиксировать или снизить цены на отдельные позиции электроники и бытовой техники.

При этом в Подмосковье повысилась стоимость услуг. На этот показатель повлияли высокий спрос на зарубежный туризм и рост стоимости авиабилетов экономкласса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.