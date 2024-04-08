Центробанк РФ может перейти к снижению ключевой ставки во второй половине года

Банк России может перейти к снижению установленной ключевой ставки во второй половине текущего года, если инфляция в стране будет устойчиво замедляться, сообщает ТАСС .

«Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина при выступлении в Госдуме.

Центробанк на втором заседании в этом году снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Следующее заседание регулятора планируется провести 26 апреля.

Ранее ЦБ РФ решил уменьшить продажи валюты на рынке в 12 раз — с 7,1 млрд до 600 млн рублей. Решение принято в рамках бюджетного правила из-за двукратного роста ежедневных покупок со стороны Минфина страны.