Центробанк незначительно обрушил курс доллара на 30 декабря

сегодня в 18:47

В предпоследний день 2025 года курс американского доллара к рублю незначительно обрушится. Центробанк России на официальном сайте опубликовал курс на 30 декабря, согласно которому доллар будет стоить на 0,2457 рубля меньше, чем 29 декабря.

Так, во вторник курс доллара к рублю будет оцениваться в 77,4466 рубля вместо 77,6923 рубля. За ночь американская валюта потеряет 0,2457 рубля.

Евро, наоборот, по отношению к рублю незначительно вырастет и будет стоить 91,4775 рубля вместо прежних 91,2066 рубля.

Китайский юань, согласно курсу на 30 декабря, прибавит к своей стоимости 0,0052 рубля и будет оцениваться в 11,0501 рубля.

