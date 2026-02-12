Центр поддержки экспорта Подмосковья вошел в тройку лучших в России по итогам 2025 г

Центр поддержки экспорта Московской области занял место в тройке лидеров среди региональных организаций по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба АНО «АИР» и министерства инвестиций.

На Всероссийской конференции «Сделано в России. Выбирают в мире», которая прошла в Казани, подвели итоги работы региональных центров поддержки экспорта за 2025 год. Центр поддержки экспорта Московской области вошел в тройку наиболее эффективных организаций, содействующих выходу малого и среднего бизнеса на международные рынки.

Рейтинг формировался по ключевым показателям: количеству оказанных услуг, числу предприятий, заключивших экспортные контракты при поддержке центра, а также объему экспорта. В 2025 году услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области воспользовались 932 предпринимателя, а общее число оказанных услуг превысило 2,5 тысячи.

Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что при содействии фонда экспортные контракты заключили 180 компаний, а объем поддержанного экспорта составил 114,6 млн долларов США. География экспорта охватила 42 страны, а поддержка позволила сохранить свыше 27,4 тысячи рабочих мест.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Конференция собрала более 80 представителей центров поддержки экспорта, представителей органов власти из 45 регионов и около 100 компаний малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы и определили приоритетные направления реализации национального проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на Съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.