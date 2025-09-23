Ценные бумаги и краудфандинг: эксперт рассказал о приумножении доходов

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб заявил, что сегодня, кроме традиционных депозитов, приумножить доходы можно при помощи других банковских инструментов: ценных бумаг и краудфандинговых платформ.

«Если мы говорим о снижении ставок по депозитам, все равно реальные доходы граждан по ним при снижении инфляции, конечно же, все равно будут положительные», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сегодня существует немало привлекательных краудлендинговых сервисов, где возможно извлекать прибыль, используя механизм кредитования.

Иными словами, в наши дни, помимо вкладов, пользовавшихся, к примеру, большим спросом в 2024 году и в начале 2025 года, вполне реально эффективно применять альтернативные инструменты, способные генерировать доход, превосходящий проценты по банковским депозитам.

