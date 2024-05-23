Цена нефти Brent упала ниже 81 доллара впервые с 15 февраля

Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке продолжает снижаться, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В четверг стоимость черного золота опустилась ниже 81 доллара за баррель. Подобный уровень в последний раз был зафиксирован в середине февраля.

В 20:26 по Москве июльские фьючерсы на Brent снизились на 0,96%, до 81,11 доллара за баррель. Однако спустя несколько минут цена впервые с 15 февраля опустилась ниже 81 доллара.

Также до 76,67 доллара подешевели июльские фьючерсы на марку WTI. Падение стоимости составило 1,16%.