Цена и внешний вид: как отличить оригинальный товар от подделки

сегодня в 18:07

Эксперт Соколов: слишком низкая цена может указывать на подделку

Специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что с ростом числа онлайн-магазинов в России все стали чаще пытаться продавать поддельные товары под видом оригинальных брендов, сообщает RT .

«Тревожный сигнал — слишком низкая цена. Желание сэкономить естественно, но если стоимость товара значительно дешевле среднерыночной — это повод насторожиться», — сказал эксперт.

По его словам, стоимость оригинального продукта формируется в соответствии с качественными материалами и технологиями.

Еще один важный признак — это внешний вид: логотип и упаковка могут совпадать с оригиналом, но стоит обратить особое внимание на мелкие несоответствия, например, рисунки, цвета и шрифты.

Специалист порекомендовал тщательно проверять качество приобретаемых изделий. Типичные признаки фальсификата — использование дешевого пластика, наличие зазоров и люфта в конструкции. Оригинальные товары отличаются гладкой поверхностью, отсутствием видимых дефектов, плотно прилегающими деталями, четкими шкалами и надежно закрепленными кнопками.

