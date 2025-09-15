Цена германия достигла 5 тыс долларов за кг впервые с 2011 года

Цена на германий, критически важный для военно-промышленного комплекса металл, подскочила до пиковых отметок за последние 14 лет. По информации Financial Times, взрывной рост стоимости обусловлен образовавшимся дефицитом, вызванным уменьшением объемов поставок из КНР, передает «Царьград» .

Сейчас 1 кг германия оценивается почти в 5 тыс. долларов, что существенно выше показателей начала 2023 года, когда цена не превышала 1 тыс. долларов. Это абсолютный максимум с 2011 года.

Китай остается лидером в производстве германия в мире. Однако, по данным Silverado Policy Accelerator, в период с января по июль 2025 года импорт этого металла в США из Китая упал приблизительно на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ограничение экспорта редких металлов со стороны Китая является ответом на запрет со стороны США и Нидерландов на продажу продвинутых микрочипов китайским предприятиям.

Россия также была важным поставщиком германия. Но введенные санкции против РФ ограничили доступ западных стран к этим поставкам, сообщает FT.

По словам Аарона Джерома, трейдера Lipmann Walton & Co., китайские ограничения «сделали невозможным существование спотового рынка». Он добавил: «Раньше мы покупали у поставщиков 100 кг германия, а теперь довольны, если удается получить 10 кг, причем по ценам в 3 или 4 раза выше».

Германий используется в создании систем тепловидения, в том числе для истребителей. Глобальный спрос на этот металл колеблется в пределах 180-200 тонн в год. Как правило, германий является побочным продуктом при производстве цинка.