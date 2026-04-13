Цена фисташек достигла максимума на фоне конфликта вокруг Ирана

Цены на фисташки выросли до максимума за последние восемь лет. Все дело в конфликте на Ближнем Востоке, который нарушил как вывоз, так и поставки удобрений в Иран. На долю страны приходится треть экспорта этого товара, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В мире биржевые цены в марте достигли 4,57 доллара за фунт. Это максимальный уровень с мая 2018 года. Популярность дубайского шоколада и расширение ассортимента крупных брендов оказывает еще большее давление.

При этом Иран является вторым крупнейшим производителем фисташек в мире. Перебои с поставками существенно влияют на баланс рынка в мире. Проблемы усугубились после начала конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, дефицит может усилить конкуренцию и привести к тому, что цены вырастут еще больше. В итоге фисташки в продуктах могут начать заменять на дешевые аналоги.

