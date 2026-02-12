Цена доллара незначительно упадет по отношению к рублю по курсу ЦБ на 13 февраля

Центральный банк (ЦБ) России обновил курс валют на 13 февраля, согласно которому американский доллар по отношению к рублю незначительно подешевеет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регулятора.

Так, 12 февраля доллар оценивался в 77,4648 рубля. По установленному курсу на 13 февраля, американская валюта подешевеет на 0,2768 рубля и будет стоить 77,1880 рубля.

Аналогичная ситуация будет складываться со стоимостью евро по отношению к рублю. За сутки европейская валюта подешевеет на 0,7637 рубля и будет стоить 91,7113 рубля вместо текущих 92,4750 рубля.

Китайский юань покажет самую стабильную ситуацию по истечению суток. За это время валюта потеряет всего 0,0099 рубля и будет стоить 11,1582 рубля вместо 11,1681 рубля.

