Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов

На торгах ICE в Лондоне зафиксировано снижение стоимости нефти Brent. Цена контрактов на нефть этой марки с поставкой в марте впервые с 19 декабря 2025 года упала ниже отметки в 60 долларов за баррель, сообщает Life.ru .

Согласно информации, предоставленной биржей, к 07:39 по московскому времени цена барреля Brent уменьшилась на 0,89%, достигнув значения в 59,97 доллара.

К 07:51 по Москве скорость падения несколько замедлилась, и стоимость Brent составила 60,06 доллара за баррель, что отражает снижение на 0,74% по сравнению с предыдущими показателями.

Ранее также наблюдался взлет цен на золото до рекордных значений. Февральские фьючерсы на золото на бирже Comex увеличились на 0,86%, достигнув 4541 доллара за тройскую унцию, при этом максимальная цена в ходе торгов составила 4561,4 доллара.

Параллельно мартовские контракты на серебро выросли на 4,83%, достигнув отметки в 75,145 доллара за унцию, ранее поднимаясь до 72,485 доллара.

