Целое движение: эксперт рассказала о миграции немцев в Россию

Сооснователь фонда противодействия проявлениям нацизма Елена Тынянская заявила, что сегодня из Германии в Россию переезжает очень много немцев: по последним данным, 10 тысяч человек в год, сообщает kp.ru .

«Сейчас существует целое движение немцев, перебирающихся в Россию, они буквально вытаскивают друг друга по цепочке: рассказывают, как и где грузить имущество на паром, как выводить деньги… Причина — в Германии позакрывались заводы, обанкротились в пандемию или переезжают в США из-за цен на газ, это коснулось даже такого гиганта, как „Фольксваген“, — сказала Тынянская.

По ее словам, рабочим сложно стало оплачивать жилье, а социальные квартиры заняты мигрантами, у которых чаще есть деньги на взятки.

Еще одна категория покидающих страну немцев — это пенсионеры. В Германии они получают небольшую для местных цен пенсию — 600-700 евро, в России имеют шансы на лучшую жизнь.

Часто мигранты из Германии не ищут в России работу, а поступают иначе: покупают здесь жилье и приобретают вид на жительство на основании документов о собственности.

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