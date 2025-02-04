ЦБ заметил, что налоговые изменения сдвинули сроки выплат премий в РФ

Центральный банк России отметил, что компании приняли решение о досрочной выплате годовых премий в декабре 2024 года вместо традиционного первого квартала 2025 года. Это решение было обусловлено предстоящими изменениями в системе налогообложения доходов физических лиц, сообщает РБК .

Данная стратегия бизнеса привела к незапланированному увеличению денежных средств на банковских депозитах населения и стимулировала рост потребительской активности. Одновременно с этим экономика страны получила дополнительный стимул к развитию благодаря увеличению государственных расходов в конце 2024 года.

Таким образом, совокупность факторов, включающая перераспределение премиальных выплат и рост бюджетных ассигнований, создала благоприятные условия для экономического роста в завершающем периоде 2024 года.

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, российский экономический рост достиг отметки около 4% в 2024 году, превысив показатель 2023 года (3,6%). Данная информация содержится в аналитическом документе «О чем говорят тренды», опубликованном департаментом исследований и прогнозирования Центробанка в феврале 2025 года.

Министерство финансов зафиксировало значительное увеличение федеральных расходов в декабре 2024 года — они составили 7,2 трлн рублей, что заметно превышает аналогичный показатель предыдущего года (5,6 трлн рублей). В Банке России подчеркнули, что именно государственные расходы стали ключевым драйвером роста на фоне снижения темпов кредитования, продемонстрировав нетипично высокий рост для данного периода.