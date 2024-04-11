ЦБ: внешний долг России впервые с 2006 года достиг минимума

ЦБ: в первом квартале 2024 года внешний долг РФ уменьшился на 4,1%

Банк России подвел итоги первого квартала 2024 года и сообщил, что внешний государственный долг уменьшился на 4,1% и достиг $304 млрд, сообщает «Интерфакс» .

По данным Банка России, долг уменьшился на 12,8 млрд долларов и впервые с 1 октября 2006 года достиг минимальной отметки, когда задолженность составляла 269,5 млрд долларов.

Достичь сокращения долга удалось благодаря сокращению обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам. Речь идет в том числе и про прямое инвестирование.

По итогам первого квартала 2024 года, внешний долг прочих секторов России стал меньше на 8 млрд долларов. В настоящее время его размер составляет 181,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года российской госдолг вырос на 12%. В пересчете на рубли долг увеличился на 2,775 трлн.