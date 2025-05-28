ЦБ ужесточил правила денежных переводов

С 30 мая в России вступают в силу новые ограничения на переводы без открытия банковского счета. Максимальная сумма одной такой операции теперь составляет 100 тысяч рублей, а лимит на анонимные переводы остается прежним — не выше 15 тысяч, сообщает АБН24 .

Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций и усиление борьбы с отмыванием денег. Ранее переводы по паспорту не ограничивались по сумме, что создавало риски для финансовой системы и возможности для обхода законодательства.

Теперь при серии переводов по 100 тысяч рублей или при подозрительной повторяемости транзакций банки и регуляторы смогут быстрее выявлять возможные нарушения. По мнению директора института нового общества Василия Колташова, это усложнит схемы легализации преступных доходов и усилит контроль над сомнительными операциями.

Одновременно вводится более жесткая ответственность за предоставление банковских карт и счетов третьим лицам для проведения подозрительных операций. Если ранее такие действия оставались без серьезных последствий, теперь они могут повлечь уголовную ответственность. Это касается схем, при которых граждане «сдают» карты или счета в аренду — ранее они получали за это небольшую плату. Но с 30 мая такие действия будут считаться серьезным правонарушением.

По словам Колташова, эти меры являются частью общего тренда на ужесточение контроля в финансовом секторе. Законодатели стремятся закрыть оставшиеся лазейки, которыми пользовались нарушители, чтобы сократить количество теневых операций и повысить эффективность выявления финансовых преступлений.