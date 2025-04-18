ЦБ ставку сохранит: эксперт спрогнозировал ситуацию с кредитами в РФ

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что в ближайшем будущем в России не стоит ожидать возвращения ставок по ипотеке и потребительским кредитам к 10%, сообщает Газета.ru .

«ЦБ сохранит ставку. С одной стороны, есть благоприятные признаки и предпосылки — наблюдается замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий, уменьшение напряженности на рынке труда, курс рубля заметно окреп, а кредитование действительно начало охлаждаться. С другой стороны, годовые темпы роста цен все еще высоки», — сказал эксперт.

По его словам, в последние годы отношения на внешнем рынке существенно ухудшились из-за торговой войны, геополитический трек — в неопределенности.

В конце марта Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Экс-глава регулятора Сергей Дубинин предрек, что она останется в том же значении. Следующее заседание намечено на 25 апреля.