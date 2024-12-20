ЦБ РФ задушит инфляцию: экономист сделал прогноз на 2025 год

Экономист Зобов: в 2025 году можно ожидать снижение инфляции в России

Лектор Российского общества «Знание», заведующий кафедрой маркетинга РУДН, кандидат экономических наук, профессор Александр Зобов заявил, что в 2025 году можно все же ожидать снижение инфляции: на нее способно повлиять повышение ключевой ставки ЦБ, сообщает «ФедералПресс».

«В следующем году можно все же ожидать снижения инфляции, возможно, до 6–7%. Надеюсь, что Центробанк все же „задушит“ инфляцию. Здесь главное — добиться начала тренда на снижение», — сказал эксперт.

По его мнению, пик инфляции пройден, но когда она вернется к показателям 4–4,5% в год — покажет время.

Кроме того, на экономику однозначно будет влиять политика: успехи РФ в СВО будут снижать инфляционные ожидания. На 2026 год можно быть уверенными в снижении до 4-5%.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что стране удается держаться на плаву в непростой геополитической обстановке в основном за счет экономики.