ЦБ РФ рассматривал повышение ключевой ставки до 23%

В пятницу во время заседания совета директоров Банка России под руководством его главы Эльвиры Набиуллиной обсуждалась возможность повышения ключевой процентной ставки до 22% или 23% годовых. Было принято решение учесть все важные факторы перед окончательным выбором, сообщает «Царьград» .

Набиуллина на пресс-конференции, которая была организована для подведения итогов заседания, рассказала, что регулятор поднимал вопрос не только о сохранении, но и о возможном увеличении ключевой ставки.

«Да, рассматривались 3 варианта: неизменность, повышение до 22% и повышение до 23%. И дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным надо, следует придать больший вес, называется, здесь и сейчас», — отметила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых.