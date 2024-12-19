ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 декабря

На официальном сайте Центробанка (ЦБ) обновился прогноз официальных курсов валют разных стран мира. Согласно этим данным, курс американской валюты на 20 декабря повысится и достигнет 103,42 руб. за один доллар.

По данным ЦБ, 19 декабря 2024 года один доллар равен 102,77 руб. Уже завтра американская валюта немного вырастет и достигнет отметки в 103,42 руб.

Евро же, наоборот, немного подешевеет. По данным на 19 декабря, один евро равен 108,50 руб. 20 декабря эта валюта опустится до 107,95 руб.

Китайский юань, как и доллар, немного подрастет. Если 19 декабря он равен 14,07 руб., то 20 декабря будет оцениваться в 14,18 руб.