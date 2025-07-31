ЦБ РФ планирует установить оптимальный срок для замены карт Visa и Mastercard
После того, как платежные системы Mastercard и Visa в 2022 году ушли с российского рынка, НСПК совместно с банками продлили период действия выпущенных карт, но перестали создавать новые. Однако Центробанк собирается ввести ограничения на срок использования таких финансовых продуктов, сообщает РБК.
Регулятор продумывает оптимальный срок, который будет установлен для прекращения обслуживания карт Visa, Mastercard банками.
Решение о том, чтобы продлить время их действия, приняли вынужденно. Однако теперь необходимость в подобной мере перестала быть актуальной. Доля подобных карт в обращении падает. Россияне сами хотят менять карты иностранных платежных систем на российские.
В Центробанке добавили, что срочно менять карты не нужно. Банки заранее сообщат, если такая необходимость возникнет. До этого времени карты будут функционировать в стандартном режиме.