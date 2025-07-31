ЦБ РФ планирует установить оптимальный срок для замены карт Visa и Mastercard

После того, как платежные системы Mastercard и Visa в 2022 году ушли с российского рынка, НСПК совместно с банками продлили период действия выпущенных карт, но перестали создавать новые. Однако Центробанк собирается ввести ограничения на срок использования таких финансовых продуктов, сообщает РБК .

Регулятор продумывает оптимальный срок, который будет установлен для прекращения обслуживания карт Visa, Mastercard банками.

Решение о том, чтобы продлить время их действия, приняли вынужденно. Однако теперь необходимость в подобной мере перестала быть актуальной. Доля подобных карт в обращении падает. Россияне сами хотят менять карты иностранных платежных систем на российские.

В Центробанке добавили, что срочно менять карты не нужно. Банки заранее сообщат, если такая необходимость возникнет. До этого времени карты будут функционировать в стандартном режиме.