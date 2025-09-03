ЦБ РФ отозвал лицензию у Таврического банка

сегодня в 09:21

Советом директоров ЦБ РФ принято решение отозвать лицензию у Таврического банка (АО), сообщается на сайте регулятора.

Решение завершить план участия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в реализации мер по предупреждению банкротства банка приняли из-за отсутствия перспектив дальнейшего исполнения модели санации.

В этих обстоятельствах у ЦБ на основании п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» возникла обязанность по отзыву у банка лицензии из-за его полной утраты собственного капитала.

По величине активов Таврический банк был на 60 месте в банковской системе страны.

Сейчас приказом регулятора в Таврический банк назначили временную администрацию, ее функции возложены на ГК «АСВ». Так будет до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.