ЦБ примет компромиссное решение по ключевой ставке: снижение до 17%

Заседание ЦБ 12 сентября вероятно пройдет при влиянии разнонаправленных макроэкономических сигналов, которые потребуют от регулятора взвешенной и выверенной позиции. ЦБ примет компромиссное решение и снизит ключевую ставку до 17%, заявил РИАМО генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

С одной стороны, экономика стагнирует, индексы PMI промышленности и услуг ниже 50 вот уже несколько месяцев, отмечает он.

«Рост ВВП на 1,2% за полугодие в основном обеспечен за счет ВПК. Ключевая ставка по-прежнему высока, что приводит к дорогим кредитным ресурсам и как следствие — к инвестиционной паузе. Игнорирование этих сигналов может привести к серьезной рецессии в гражданских секторах», — полагает эксперт.

С другой стороны, свежие данные по инфляционным ожиданиям демонстрируют рост до 13,5%, а наблюдаемая инфляция и вовсе подскочила до 16%, что может поставить под вопрос перспективы продолжения снижения годовой инфляции к таргету 4%, говорит Исаков.

«В такой ситуации, находясь между двух огней, ЦБ, по нашему мнению, примет некоторое компромиссное решение, снизив ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17%. Если бы не подвели инфляционные ожидания, то решение ЦБ вероятно было бы о снижении на 200 базисных пунктов. Однако, учитывая, что такой шаг в текущей ситуации может привести к очередному разгону инфляционных ожиданий, мы полагаем, что регулятор ограничится 17%, сопроводив решение комментариями о необходимости проведения жесткой ДКП столько, сколько нужно», — считает эксперт.

При этом, по его прогнозу, ключевая ставка на конец года остается на уровне 15%, что предполагает продолжение цикла снижения ключевой ставки и на будущих заседаниях.