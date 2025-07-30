ЦБ полностью оправдал ожидания по ставке, прогнозы стали мягче — аналитик

На прошлой неделе ЦБ ожидаемо понизил ключевую ставку на 200 б. п. до 18%, сохранив нейтральный сигнал. С одной стороны, Банк России отметил продолжающееся замедление устойчивой части инфляции быстрее ожиданий и возвращение экономики к траектории сбалансированного роста. С другой стороны, проинфляционные риски по-прежнему преобладают из-за повышенных ценовых ожиданий и внешних факторов, сообщил РИАМО аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Регулятор не рассматривал опцию удержания ключевой ставки неизменной — на столе были сценарии снижения на 100, 150 и 200 б. п., напомнил он.

До конца года ЦБ отметил возможность шагов по ставке вниз так же на 100, 150 и 200 б. п. с опцией паузы. В его собственном прогнозе ориентир по средней ставке на 2025 год в 18,8–19,6% предполагает вероятность возвращения к 14–15% к концу года. Прогноз по средней ставке на 2026 год пересмотрен вниз на 1 п. п. до 12–13%.

Кроме того, прогноз по инфляции на конец 2025 года понижен на 1 п. п. до 6–7%. С поправкой на уже реализовавшуюся индексацию тарифов ЖКХ это соответствует текущим темпам в примерно 3–5% SAAR в среднем до конца года. Оценка роста ВВП на этот год осталась прежней — на уровне 1–2%, на 2026 год — 0,5–1,5%.

«ОФЗ отреагировали на итоги заседания ЦБ неоднозначно: доходности коротких облигаций выросли на 7–10 б. п., ставки по длинным бумагам, напротив, снизились на 7–11 б. п. По итогам пятницы индекс RGBI закрепился выше 118 пунктов и начинает новую неделю, преодолевая отметку в 119 пунктов», — рассказал Джиоев.