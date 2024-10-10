сегодня в 18:02

ЦБ поднял курс доллара выше 97 рублей впервые с 2022 года

Центральный банк РФ поднял курс доллара выше 97 рублей, это произошло впервые с 2022 года, следует из данных на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 11 октября составляет 97,23 рубля, курс евро — 106,50 рублей, юаня — 13,69 рубля.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что на неделе 14–20 октября доллар будет торговаться на уровне 93,5-97,5 рубля, евро — 102,5-106,5 рубля, а юань — 13,3-14 рубля.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля, в 2025 году — 96,5 рубля.