ЦБ незначительно повысил курс доллара на пятницу

ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу. Согласно этим данным, доллар незначительно повысится в цене, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ установил курс американской валюты на 16 мая на уровне 80,3134 руб. против 80,2237 руб. днем ранее.

Евро, наоборот, подешевел. Если 15 мая он стоил 90,3821 руб., то 16 мая курс составил 90,1011 руб.

Юань также незначительно подорожал, став стоить 11,1143 руб. против 11,1128 руб. днем ранее.

Ранее стало известно, что рубль снизился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в режиме ожидания на фоне предстоящих переговоров РФ и Украины в Стамбуле.