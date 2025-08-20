ЦБ: наблюдаемая россиянами инфляция оказалась почти вдвое выше официальной

Россияне считают, что цены в магазинах растут на самом деле быстрее, чем отражено в официальных отчетах. Такие данные показал опрос граждан, проведенный компанией «инФОМ» по заказу Центробанка РФ, пишет «Лента.ру» .

Исследование показало, что в первой половине августа 2025 года граждане оценили годовой рост цен в 16,1%, что на 1,1 процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Эти данные почти в два раза превышают официальный уровень инфляции.

В ходе исследования специалисты опрашивали совершеннолетних россиян из разных регионов страны при личных встречах. Результаты выявили ощутимый разрыв между субъективным восприятием инфляции населением и данными государственной статистики.

Оказалось, что россияне воспринимают рост цен почти вдвое выше официальных показателей. К середине августа ЦБ зафиксировал ускорение инфляции до 8,8%, хотя по информации Росстата к 11 августа годовой рост потребительских цен замедлился до 8,55%.

Ситуация в регионах постепенно улучшается. Если в первом квартале 2025 года двузначный рост цен наблюдался в 57 субъектах России, то во втором квартале их количество сократилось до 36, об этом сообщает регулятор.