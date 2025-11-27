ЦБ и маркетплейсы обсуждают ограничение эксклюзивных скидок

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости выравнивания конкурентных условий между банками на маркетплейсах, сообщает ТАСС .

В кулуарах Domclick Digital Forum он раскритиковал практику предоставления скидок исключительно при оплате картами банков, принадлежащих самим площадкам, назвав это «торговым рабством».

«Хочешь получить скидку? Значит, ты обязан открыть карту в определенном банке. Это очевидные неравные условия конкуренции», — подчеркнул Греф.

Позицию Сбербанка поддерживает и Центробанк РФ. Эльвира Набиуллина ранее указывала, что такие программы лояльности создают нечестные конкурентные условия. По данным Грефа, из-за этих практик маркетплейсы недоплатили в бюджет около 1,5 трлн рублей в 2025 году. Банк России уже направил в Минэкономразвития предложения ограничить изменение цен в зависимости от способа оплаты и запретить продажи финансовых продуктов дочерних банков маркетплейсов.

