ЦБ хочет продлить право не раскрывать чувствительные к санкциям данные в 2025

В 2024 году завершится действие некоторых антикризисных инструментов, которые успешно справились со своими задачами, и регулятор не намерен их пролонгировать, но при этом Центробанк (ЦБ) хочет продлить некоторые разрешения и на 2025 год. В их число входит право не раскрывать чувствительную к санкциям информацию, говорится на сайте организации .

Финансовые организации, проходящие процедуру реорганизации путем слияния, присоединения или преобразования, обладают возможностью сохранять конфиденциальность определенных данных. В частности, они могут не разглашать информацию, подверженную санкционным рискам.

Это касается таких аспектов, как корпоративная структура, руководящий состав, ключевой персонал, а также отдельные существенные факты об экономической деятельности и важные детали самого процесса реорганизации. Право сохранять в тайне чувствительную к санкциям информацию хотят продлить и в 2025 году.

Также Банк России предлагает продлить специальные условия кредитования, которые разработали в целях стимулирования экономического развития присоединенных территорий. Банкам предоставляется право формировать минимальные резервы в 1% для определенных займов и условных обязательств кредитного характера, а при наличии качественного обеспечения — полностью освобождаться от резервирования. При этом финансовые организации должны обеспечивать тщательный мониторинг рисков, получая возможность игнорировать некоторые стандартные нормативные ограничения.

Регулятор планирует постоянно отслеживать эффективность данных мер и при необходимости корректировать правила, чтобы сделать финансирование более доступным для предпринимателей новых регионов России.