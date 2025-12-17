Трудовые мигранты из КНДР могут помочь строительству в Свердловской области

Член экспертного совета при Минэкономики Свердловской области, девелопер Владимир Городенкер выразил мнение, что нехватка квалифицированных специалистов продолжает оставаться серьезной проблемой для строительной отрасли, оказывая влияние на рост стоимости строительных работ. При этом привлечение иностранной рабочей силы из Индии может негативно сказаться на времени реализации проектов, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Достигнута некая договоренность, что сейчас рабочие из Индии поедут к нам, но с рабочими из Индии мы знаем, что есть сложности — это достаточно неэффективная рабочая сила, которая работает некачественно и их приходится гонять. Мы понимаем, если у подрядчика рабочая сила будет из Индии — качество и сроки будут хромать. Культура жизни, питания, климат — все в нашей стране другое», — отметил он.

Городенкер выразил уверенность, что «рабочие мечты» на стройках — это приезжие из Северной Кореи.

Он заявил, что был бы очень рад возможности привлечения рабочей силы из КНДР. По его словам, это высокодисциплинированные, трудолюбивые и квалифицированные специалисты, способные выполнять работу на высоком уровне. Девелоперы, сотрудничающие с подрядчиками из Северной Кореи, как показывает практика, удовлетворены результатами, заключил Городенкер.

