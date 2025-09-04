Три областных имущественных комплекса в Подмосковье предложат инвесторам в сентябре

Министерство имущественных отношений Московской области выставит на торги в сентябре 3 имущественных комплекса областной собственности для поиска новых хозяев и вовлечения их в хозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сентябре мы предложим инвесторам 3 имущественных комплекса, которые насчитывают порядка 7 тыс. кв. м и более 11,8 га земли. Среди лотов — имущество бывшего детского лагеря, оздоровительного и образовательного учреждений. Некоторые комплексы выставлены повторно, поскольку не нашли своих инвесторов. Однако мы надеемся, что рано или поздно они попадут в руки бизнесменов, которые смогут извлечь максимум из этих территорий и создадут новые преуспевающие объекты», — отметил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

18 сентября планируются торги по продаже посредством публичного предложения имущественного комплекса бывшего оздоровительного учреждения в д. Руднево городского округа Кашира. Это 9 объектов недвижимости — зданий общей площадью 595 кв. м, а также 2672 м коммуникаций и ограждения — с земельным участком площадью 2,9 га. Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для размещения объекта лечебно-оздоровительного назначения». Заявочная кампания продлится до 11 сентября. Цена первоначального предложения — 10,9 млн рублей.

23 сентября будут искать инвестора для имущества детского оздоровительного лагеря «Дмитровский Погост» в одноименном селе городского округа Шатура. Имущественный комплекс состоит из 22 объектов капитального строительства площадью свыше 2600 кв.м и земельного участка площадью 7,58 га. Земля относится к категории особо охраняемых территорий и объектов, а ее вид разрешенного использования — под пионерский лагерь. Заявки на участие в торгах по минимально допустимой цене можно подать до 17 сентября. Минимальная цена продажи комплекса — 5,3 млн рублей.

29 сентября назначены торги по продаже посредством публичного предложения имущественного комплекса бывшего учебного корпуса, состоящего из 4-этажного здания и 3 гаражей общей площадью свыше 3900 кв. м и земельного участка площадью 1,3 га в Ногинске на ул. Ремесленная, д. 9. Заявки принимаются до 22 сентября. Цена первоначального предложения — 48,8 млн руб.

Объекты, выставленные на торги, можно увидеть на сайте АО «РАД».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.